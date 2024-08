La versione PC di Red Dead Redemption pare sia stata confermata dal PlayStation Store di Sony

A breve l'annuncio ufficiale da Rockstar Games?

Non sembrerebbe neppure trattarsi di un banale errore di battitura, visto che la descrizione cita anche miglioramenti specifici per PC, come supporto a configurazioni multi-monitor e risoluzione e framerate superiori. Per la precisione: "Red Dead Redemption include le esperienze per giocatore singolo di entrambi i giochi (RDR e l'espansione Undead Nightmare, ndr), i contenuti bonus dell'edizione Game of the Year, tutti i miglioramenti della versione per console del 2023 e altri specifici per PC tra cui: il supporto per risoluzioni e framerate superiori, schermi multipli, altri accessori e audio spaziale".

La descrizione della versione PC di Red Dead Redemption apparsa sul PlayStation Store

Non possiamo neppure immaginare la serie di strani eventi che ha portato a questo risultato, ma quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la descrizione di una versione PC di Red Dead Redemption è stata sbadatamente pubblicata sul PlayStation Store di PS4 e PS5. Ricordiamo che tra l'altro una fuga di informazioni simile era avvenuta anche tramite il sito ufficiale della software house. A questo punto non ci resta che attendere una possibile conferma o una smentita da parte di Rockstar Games, che forse aveva in programma un annuncio già nei prossimi giorni. Staremo a vedere.