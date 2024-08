TopSpin 2K25, vivi lo spettacolo del tennis in offerta su Instant Gaming

Top Spin 2K25 è disponibile in offerta su Instant Gaming a soli 41,36 euro (33,89 euro + IVA), contro i 60 euro del prezzo proposto dalla compagnia produttrice. Vi ricordiamo che si tratta della versione Steam del gioco , per cui vi raccomandiamo di scaricare preventivamente l'apposito client per il corretto avvio del gioco.

Tra leggende del tennis e nuove promesse

All'interno di Top Spin 2K25 avrete la possibilità di vivere appieno i quattro tornei Grande Slam, impersonando i panni di alcuni celebri protagonisti di questo sport come Serena Williams, Roger Federer e tanti altro ancora, con un totale di 25 giocatori diversi. Il titolo può essere giocato sia in locale che online, sfidandosi così contro giocatori provenienti da tutto il mondo.

TopSpin 2K25

Ottima la possibilità di creare il proprio MyPLAYER, scegliendo in totale libertà il look che meglio si adatta in base alle preferenze e gusti personali, con diversi marchi prestigiosi a disposizione. Per altre informazioni e dettagli inerenti il gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.