Forza Motosport ha ricevuto una nuova pista e vetture con l'update 11 di agosto

Gli sviluppatori di Turn 10 hanno pubblicato l'update 11, "Road to Race", di Forza Motorsport per PC e Xbox Series X|S, che come al solito introduce un buon numero di novità interessanti, tra cui una nuova pista, vetture ed eventi di gara.

Tra gli elementi di spicco c'è senza dubbio l'aggiunta di un nuovo circuito iconico, il Michelin Raceway Road Atlanta, nella versione completa e in quella "Club" ridotta. Inaugurato nel 1969 questa pista ha ospitato numerose competizioni di vario genere, da gare amatoriali a quelle endurance, fino alla IMSA SportsCar Championship e la Formula D. Turn 10 inoltre ha anticipato che il prossimo circuito verrà lanciato con l'update 13, in programma per metà ottobre.