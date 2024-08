Come gira Black Myth: Wukong sul vostro PC? Scopritelo grazie al benchmark, ora disponibile per il download

Come di consueto, si tratta di uno strumento completamente gratuito che gli utenti possono sfruttare per testare varie opzioni grafiche e trovare il mix impostazioni più adatto alla propria configurazione, ottenendo nel frattempo anche un assaggio di quello che ha da offrire il gioco in termini visivi prima del lancio. I risultati dei benchmark verranno inviati al team di sviluppo per facilitare la risoluzione di eventuali problemi di compatibilità in vista della pubblicazione la prossima settimana.

Per preparare i giocatori al lancio di Black Myth: Wukong , gli sviluppatori di Game Science oggi hanno pubblicato il benchmark ufficiale della versione PC , grazie al quale è possibile farsi un'idea delle performance in base alla propria configurazione.

Tutto pronto per il lancio di Black Myth: Wukong

Se siete interessati, potete scaricare il benchmark della versione PC di Black Myth: Wukong tramite Steam visitando questo indirizzo. Il download richiede circa 6,77 GB, quindi non è neppure troppo pesante. Vi ricordiamo che Black Myth: Wukong sarà disponibile dal 20 agosto, anche su PS5. È in programma anche una versione Xbox Series X|S, che verrà pubblicata in un secondo momento.

Uno scontro con un boss di Black Myth: Wukong

Nel frattempo è tutto pronto per il lancio: il gioco è entrato ufficialmente in fase gold e dunque non subirà alcun ritardo, abbiamo visto il gameplay trailer finale e un noto insider ha svelato quando potremo leggere le recensioni di questo promettente action GDR ispirato al romanzo Viaggio in Occidente in cui impersoneremo il Re delle scimmie Sun Wukong.