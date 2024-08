Black Myth: Wukong è entrato in fase Gold e uscirà senza ritardi su PS5 e PC, è in arrivo un nuovo trailer

Gli sviluppatori di Game Science si sono affacciati sui social per annunciare che Black Myth: Wukong è entrato in fase Gold e di conseguenza arriverà nei negozi senza ritardi, con la data di uscita fissata al 20 agosto su PS5 e PC (Steam, Epic Games Store e WEGAME), con la versione Xbox Series X|S in programma in un secondo momento.

Nel post pubblicato su X dallo studio cinese, viene spiegato che al momento il focus del team di sviluppo è quello di "lavorare duramente alle fasi finali di sperimentazione, test e distribuzione del gioco". Del resto per "fase Gold" si intende che lo sviluppo principale di un titolo è completo e che la copia "gold master" è pronta per la certificazione sulle varie piattaforme, step a cui segue la stampa delle copie fisiche. Questo significa che ora l'obiettivo del team e controllare se ci sono dei bug o degli aspetti da rifinire con un'eventuale patch del day one.