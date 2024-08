Il cosplay di Marika da Elden Ring di jannetincosplay ha un fascino irresistibile

Marika, la Regina Eterna, ha un ruolo centrale all'interno dell'universo narrativo di Elden Ring e delle sua espansione, Shadow of the Erdtree. Rappresentante della Volontà Superiore, le sue azioni mettono in moto gli eventi che plasmano l'Interregno nella landa cupa e decadente che i giocatori hanno imparato a conoscere bene negli ultimi due anni e che spingono il SenzaLuce, ovvero il nostro personaggio, ad affrontare i Semi-dei, tra l'altro figli della stessa Marika, per ottenere i frammenti dell'Anello Ancestrale.

Elden Ring è uno di quei giochi in grado di appassionare su più livelli. Ovviamente il gameplay e l'alto tasso di sfida dei combattimenti sono degli elementi caratteristici, così come anche la ricca quanto criptica lore dell'universo di gioco e i personaggi che lo popolano. Jannetincosplay ha deciso di omaggiare uno di questi realizzando un ottimo cosplay di Marika .

Un cosplay di Marika semplice ma che c'entra l'obiettivo

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, non manca nulla al cosplay di Marika firmato da Jannetincosplay. Dalla lunga chioma bionda adornata da una corona d'oro, al lungo abito nero e vari accessori come collane e bracciali, si nota sicuramente una certa cura per i dettagli in questa rappresentazione.

