Minthara da Baldur's Gate 3 nel cosplay di Irine Meier ci sfida a guardarla negli occhi

Baldur's Gate 4? Purtroppo non da Larian

Nei giorni scorsi Larian Studios ha rivelato che Baldur's Gate 4 era in realtà già in sviluppo e giocabile, ma lo studio ha preferito non proseguire per dedicarsi a progetti differenti. La domanda sorge spontanea: chiunque li sostituirà, sarà in grado di confezionare un'esperienza ugualmente grandiosa?

In attesa di capire cosa aspettarci, consoliamoci con alcuni dei migliori cosplay basati appunto su Baldur's Gate 3: dalla Shadowheart di narga_lifestream al fenomenale trio composto da Melamori, Lada Lyumos e Zoe Volf, dalla Karlach di Lizzie Lestrange alla Shadowheart di Kalinka Fox.