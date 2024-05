Baldur's Gate 3, il cosplay di Karlach da Lizzie Lestrange è tutto un fuoco

L'affascinante Karlach rivive nel meraviglioso cosplay realizzato da Lizzie Lestrange, che ha voluto rendere omaggio con il suo lavoro a quel fantastico gioco di ruolo che risponde al nome di Baldur's Gate 3.

"Oh mio dio, alla fine c'è voluto davvero tantissimo lavoro", ha scritto la modella su Instagram. "Ho creato la parrucca unendone due insieme e poi tagliandole e acconciandole per ottenere un aspetto in stile mohawk."

"Ho realizzato il costume aggiungendo cinghie e martellando dei rivetti per fissarle. Le corna invece le ho scolpite con il foam e le ho attaccate a un cerchietto, non pesano praticamente nulla! Ho poi applicato il body paint con un pennello enorme e sono davvero soddisfatta della finitura, anche se si macchia da morire!"