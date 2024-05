Baldur's Gate 3, il cosplay di Shadowheart da toriealis è anche stavolta perfetto

Shadowheart rivive nel nuovo cosplay di toriealis, che ha voluto rendere omaggio al celebre personaggio di Baldur's Gate 3 interpretandolo nella sua versione con i capelli neri. Il risultato? Perfetto anche stavolta.

Dopo la Shadowheart "argentata", toriealis ha voluto completare il lavoro puntando al design originale della chierica mezz'elfa, con capelli neri e costume scuro, ritraendola con in mano il suo prezioso artefatto.

Nel frattempo, Wizard of the Coast sta parlando con "molti partner" per Baldur's Gate 4 e il futuro della serie, dopo le dichiarazioni di Larian Studios che escludono un coinvolgimento del team con il prossimo capitolo.