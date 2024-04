Baldur's Gate 4: Wizard of the Coast sta parlando con “molti partner” per il futuro della serie

Anche senza Larian Studios, Wizard of the Coast ha intenzione di espandere ulteriormente la serie Baldur's Gate e che sta già "parlando con tantissimi partner" potenziali per dei nuovi giochi.

Considerando il grandissimo successo riscosso da Baldur's Gate 3 è naturale che la compagnia, detentrice dei diritti di Dungeons & Dragons, sia interessata a dare vita ad altri giochi basati su questo franchise. Tuttavia non potrà contare sull'esperienza e la bravura di Larian Studios, che ha deciso di non realizzare dei DLC di Baldur's Gate 3 o un Baldur's Gate 4 per concentrarsi su dei nuovi ambiziosi progetti.

La conferma è arrivata da Eugene Evans, vice presidente senior sia di Wizards of the Coast che di Hasbro, che ha riferito a PC Gamer che sono già iniziate delle discussioni con le terze parti per realizzare nuovi giochi e che l'azienda si prenderà tutto il tempo necessario per stabilire quale è la strada migliore da percorrere.

"Stiamo parlando con molti partner e siamo stati contattati da molti partner che hanno accettato la sfida di chiedersi quale sarà il futuro del franchise di Baldur's Gate", ha detto Evans.

"Ci auguriamo che non passino altri 25 anni, come da Baldur's Gate 2 a 3. Ma ci prenderemo il nostro tempo per trovare il partner giusto, l'approccio giusto e il prodotto giusto che possa rappresentare il futuro di Baldur's Gate".

"Prendiamo questo aspetto molto, molto seriamente, come tutte le decisioni che prendiamo in merito al nostro portfolio. Non prendiamo decisioni affrettate su con chi collaborare o su quali prodotti prendere in considerazione. L'asticella è stata fissata molto in alto, ed è nostro compito raggiungerla e superarla".