Baldur's Gate 3: niente espansioni e niente Baldur's Gate 4 per Larian Studios, afferma Swen Vincke

Baldur's Gate 3 è stato un successo enorme, ma Larian Studios non ha intenzione di lanciare espansioni per il gioco e, soprattutto, non lavorerà a Baldur's Gate 4. A dirlo è stato Swen Vincke, il capo della software house, in occasione del suo intervento alla GDC 2024.

A riportarci le sue parole è stato il nostro collaboratore Andrea Maderna, presente sul posto. Stando a quanto ci ha raccontato, Vincke ha chiuso la sua conferenza proprio affermando quanto riportato sopra. Ha inoltre aggiunto che il prossimo progetto sarà "altro". Non ha specificato cosa (un nuovo Divinity?), ma a questo punto è chiaro che per adesso Baldur's Gate 3 è stato un'esperienza a se stante.

Ciò non toglie che in futuro potrebbero esserci ripensamenti e nuovi accordi con Hasbro, che detiene i diritti su Dungeons & Dragons, anche in virtù del successo stellare di Baldur's Gate 3, ma per adesso la situazione pare essere questa. In particolare per le espansioni, è meglio lasciare ogni speranza e accontentarsi della grande esperienza che è il gioco base.