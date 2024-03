Suika Game ha venduto tantissime copie

Un successo inatteso

Suika Game è semplice e accalappiante

Il successo di Suika Game viene da lontano. Considerate che è stato il gioco più scaricato da eShop in Giappone nel 2023. Non si tratta di un titolo gigantesco, ma l'indubbia simpatia, la formula accattivante che lo caratterizza e il prezzo di soli 2,99€ hanno fatto il resto. Aggiungiamoci anche la risonanza avuta sui social network, in particolare in Giappone, e la hit è servita.