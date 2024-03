GDC 2024: sviluppatori urlano a squarciagola per protestare contro i licenziamenti del settore

Durante la GDC 2024 un gruppo di sviluppatori si è riunito per urlare a squarciagola come segno di protesta contro i numerosi licenziamenti che stanno avvenendo all'interno dell'industria videoludica nell'ultimo anno.

Questa iniziativa è stata organizzata da Caryl Shaw, l'ex producer di Epic Games, e da Caryl Shaw, designer di Fortnite Vestival, si è svolta alle 15:00 locali di ieri pomeriggio (le 20:00 in Italia) con l'obiettivo per l'appunto di manifestare nella maniera più diretta e schietta possibile il sentimento degli sviluppatori di fronte alla crisi del settore, ovvero urlando a più non posso per un minuto circa, come potrete vedere nel filmato qui sotto. Per chi non lo sapesse, tra il 2023 e il 2024 sono stati licenziati ben 18.000 addetti ai lavori.

"L'industria videoludica sta cadendo a pezzi intorno a noi, e noi tutti ci stiamo riversando a San Francisco per una settimana (ovvero per partecipare alla GDC, ndr) per far finta che vada tutto bene", si legge nell'annuncio dell'evento GDScream. "Prendiamoci un minuto in cui smettiamo di fingere ed esprimiamo come ci si sente a essere uno sviluppatore di videogiochi nel 2024.