Steam: curatore contro Sweet Baby Inc, compagnia accusata di diffondere la cultura woke

Un curatore di Steam ha deciso di mettere all'indice tutti i giochi cui ha collaborato la compagnia Sweet Baby Inc, che si occupa di sensivity reading, ossia di consulenze sull'inclusività dei videogiochi. Più precisamente, il dizionario Treccani definisce i sensivity reader come degli esperti "che, all'interno di un testo destinato alla pubblicazione, ha il compito di individuare parole, frasi e concetti ritenuti offensivi e lesivi della sensibilità e della cultura delle comunità di minoranza." Questo riguardo al mondo dell'editoria cartacea. L'accusa mossa verso la compagnia è naturalmente quella di diffondere la cultura woke, che secondo queste persone starebbe distruggendo il mondo dei videogiochi occidentali.

Aprendo la pagina del curatore, chiamato "Sweet Baby Inc detected" e seguito da quasi 180.000 persone, è evidente come il suo lavoro sia quello di cercare tracce di Sweet Baby Inc, additando tutti i titoli cui ha lavorato. In questo senso non vengono fatte distinzioni tra giochi tripla A di grosse compagnie, come Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League e Assassin's Creed Valhalla, e produzioni più piccole come Neo Cab o Usual June. Non vengono nemmeno esclusi giochi culturalmente posizionati come Tales of Kenzera: ZAU o alcuni di quelli già citati, che non hanno mai fatto mistero della visione di cui sono portatori e che certi paladini della libertà d'espressione dovrebbero rispettare in quanto tali. A ben vedere non ci sono nemmeno distinzioni qualitative, visto che anche un capolavoro come Shadow Gambit: The Cursed Crew viene incluso nel mucchio.