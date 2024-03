1997: Fuga da New York, immagini trafugate suggeriscono l'esistenza di un gioco in sviluppo

In totale le immagini sono più di 30 e mostrano il progetto in uno stato ancora acerbo, considerando che in molte sono chiaramente visibili i blocchi grigi dei livelli. Le potete trovare su imgur , sempre che non vengano rimosse.

Recentemente sono emerse online alcune immagini , apparentemente trafugate, del presunto gioco di 1997: Fuga da New York di Slipgate Ironworks ( Phantom Fury ), non ancora annunciato. Si tratta di artwork e immagini di gioco.

Un film di culto

Russell in una scena del film

1997: Fuga da New York (Escape from New York in inglese) è un film di culto di John Carpenter, con Kurt Russell nei panni del protagonista Jena Plissken (Snake Plissken nell'originale), che deve salvare il presidente degli Stati Uniti da una New York trasformata in un carcere di massima sicurezza.

Nelle immagini rubate possiamo vedere alcuni dei luoghi più iconici del film, inclusi alcuni locali. Si vedono anche le repliche digitali dei personaggi del film, Russell compreso.

Attualmente, assunta la fondatezza del materiale, è difficile dire cosa potrebbe venirne fuori, considerando lo stato provvisorio dello stesso. Trarre conclusioni da quanto visibile sarebbe ingiusto, ma allo stesso tempo è bello vedere rispuntare un film del genere sulla scena videoludica.