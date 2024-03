Xbox potrebbe uscire dal mercato dell'hardware, secondo alcuni analisti

Stando al Financial Times, che ha riportato le opinione di alcuni analisti, ormai la strada di Xbox è tracciata: l' uscita dal mercato dell'hardware per diventare un editore puro. In questo modo lascerebbe più spazio a Nintendo e Sony con le loro console, mettendo inoltre fine a una console war che va avanti dai tempi della prima Xbox.

La possibile svolta di Microsoft

Per gli analisti tutto questo avverrà sul lungo periodo, quindi non c'è contrasto sull'annuncio di Phil Spencer di una nuova Xbox più potente in arrivo. Per Serkan Toto di Kantan Games: "Tutti i segnali mostrano che l'hardware sta diventando progressivamente sempre meno importante per Microsoft, quindi c'è la possibilità che si ritorni a una situazione simile agli anni '90, dove si potevano scegliere solo console giapponesi."

La chiave di tutto dovrebbe essere il cloud, secondo David Gibson, analista di MST Financial: "Non accadrà subito perché la tecnologia del cloud gaming non è ancora pronta, ma da quello che indica Microsoft, c'è la possibilità che si torni a un'industria con solo console giapponesi, con Sony e Nintendo che dominano la loro parte di mercato nei loro modi unici."

Secondo l'analista Atul Goyal di Jeferies sarebbe una vittoria per tutti, perché Sony e Nintendo avrebbero meno concorrenza lato hardware, oltre al beneficio di avere più giochi da offrire al loro pubblico, mentre Microsoft potrebbe concentrarsi solo sul lato editoriale.

L'unico freno all'attuazione di questa strategia secondo Robin Zu di Bernestein è la lealtà dei giocatori, ossia la reazione dei fan più radicalizzati rispetto a una notizia del genere, che comporterebbe la trasformazione completa di Microosoft in un editore multipiattaforma.