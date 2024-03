Capcom ha annunciato due eventi digitali per la prossima settimana

La prossima settimana ci saranno due eventi digitali di Capcom in cui saranno presentati diversi giochi. Chiamati Capcom Highlights, si svolgeranno in due momenti differenti: il primo sarà trasmesso il 7 marzo alle 3pm PT / 6pm ET / 11pm GMT (mezzanotte dell'8 marzo da noi in Italia), mentre il secondo l'11 marzo allo stesso orario (quindi da noi a mezzanotte del 12 marzo).

Aggiornamenti in arrivo

Gli eventi serviranno per presentare le novità di Capcom in arrivo

Insomma, si tratta di due eventi pensati per dare aggiornamenti su titoli già sul mercato o in arrivo nei prossimi giorni e mesi, come Dragon's Dogma 2 che uscirà il 22 marzo su PC, Xbox e PS5. Com'è possibile notare, Capcom ha diviso in giochi in via di pubblicazione da quelli già sul mercato che riceveranno contenuti extra. Da notare che Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sarà uno dei giochi presenti all'evento per i partner di Xbox di giovedì.