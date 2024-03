Un nuovo Xbox Partner Preview è stato annunciato: data e ora

Sarà possibile seguire l'evento in inglese, ma vi sarà anche la possibilità di attivare i sottotitoli italiani in diretta .

Ovviamente ci saranno anche altri giochi (una dozzina in totale), compresi titoli in arrivo su Xbox Game Pass. L'evento sarà visibile tramite il canale Xbox su YouTube e Twitch.

Microsoft ha annunciato un nuovo Xbox Partner Preview: andrà in onda il 6 marzo alle 19:00, ora italiana. Durante l'evento avremo modo di vedere nuovi giochi di sviluppatori di terze parti, come Capcom, Nexon ed Electronic Arts. Per quanto riguarda la durata dell'evento, possiamo aspettarci circa 30 minuti.

Xbox, ma terze parti

Una scena d'azione di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Considerando che si tratta di un Xbox Partner Preview, non dovremmo aspettarci annunci di giochi sviluppati direttamente dai team di Xbox. Non vederemo quindi prodotti come Fable, il DLC di Starfield, Avowed o Contraband, solo per citarne alcuni.

Con trenta minuti di tempo, però, ci sarà ampio spazio per vedere le novità in arrivo su Xbox e PC (e ovviamente in molti casi anche su PlayStation, visto che vari giochi sono multipiattaforma).

Diteci, tra i molti progetti in arrivo, quali vorreste vedere? E per quanto riguarda potenziali sorprese, cosa vi piacerebbe che venisse mostrato?