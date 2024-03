Replay, l'autore di Pince of Persia presenta la sua biografia a fumetti in video

Replay è la biografia a fumetti di Jordan Mechner , scritta e disegnata dall'autore stesso di Prince of Persia . Già disponibile in francese, sarà lanciato in edizione inglese dal 19 marzo 2024, ossia tra pochi giorni.

Una storia intricata

Mechner ha presentato Replay in un video di un minuto in cui ha parlato espressamente di come la sua famiglia abbia influenzato la sua carriera di sviluppatore e di come i suoi titoli siano pieni di quella storia.

L'influenza della famiglia sul lavoro di Jordan Mechner è abbastanza chiara anche nel gioco documentario The Making of Karateka, ma qui possiamo scoprirla dai disegni e dai ricordi dello stesso autore.

Se vi interessa, potete prenotare il volume da qui.

Vediamo la copertina:

La copertina del libro Replay di Jordan Mechner

Su una possibile versione tradotta in italiano, fossimo in voi nutriremmo scarse speranze, considerando le dimensioni del nostro mercato editoriale e l'interesse generale per progetti simili.