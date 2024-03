SYNDUALITY: Echo of Ada, data e ora della beta chiusa: ecco come iscriversi

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore Game Studio hanno annunciato che ospiteranno una beta test chiusa per SYNDUALITY: Echo of Ada dal 28 marzo al 1° aprile su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam.

La closed beta includerà l'accesso ai seguenti elementi di SYNDUALITY: Echo of Ada:

Modalità Sortie

Negozio di oggetti

Richieste / taglie (limitate)

Personalizzazione della base (limitata)

Personalizzazione del Magus (limitata)

Crafting

Ricordiamo che SYNDUALITY: Echo of Ada è uno sparatutto in terza persona di genere sci-fi che ci porta nel mondo di Amasia nel quale gli umani e le IA (note come Magus) si uniscono.