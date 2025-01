Synduality: Echo of Ada è disponibile da oggi in accesso anticipato, vediamo il video di apertura

La data di uscita ufficiale del gioco è fissata per il 24 gennaio, ma coloro che hanno prenotato le edizioni Deluxe o Ultimate di Synduality: Echo of Ada potranno avviarlo da oggi, grazie ai vantaggi garantiti da queste speciali edizioni, con un accesso anticipato esclusivo di una settimana su tutte le piattaforme.

Bandai Namco ricorda che Synduality: Echo of Ada è disponibile da oggi in accesso anticipato , cosa segnalata anche dalla pubblicazione di un nuovo trailer che mostra il video di apertura del gioco, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un franchise trans-media

Rappresentando un vero e proprio franchise trans-media che porterà anche a produzioni parallele come anime e altro, Synduality: Echo of Ada è uno sparatutto ad ambientazione fantascientifica ambientato in un mondo dotato di una notevole caratterizzazione.

La storia racconta di un mondo distrutto da una misteriosa pioggia blu chiamata Blueschist, una calamità chiamata anche "Tears of the New Moon" avvenuta nel 2099 e che ha spazzato via il 92% della popolazione umana, costringendo i sopravvissuti ad abbandonare la superficie terrestre e costruire un rifugio sotterraneo, chiamato Amasia.

La storia parte dal 2222, ad Amasia, una città prosperosa e alla ricerca di una serenità sostenibile, finché un altro evento catastrofico non rovina l'equilibrio. In questa situazione incerta si inserisce la storia di Ada e della sua IA di supporto chiamata Magus.

Ada è una Drifter, ovvero una combattente armata di mech da combattimento, chiamato Cradle Cofani, governato in coordinazione con l'IA, che cerca risorse sulla superficie ed è costretta a scontrarsi con gli Ender, le creature che si trovano all'esterno.