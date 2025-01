Synduality: Echo of Ada torna a mostrarsi con un trailer della storia in vista del lancio su PS5, Xbox e Steam

Un extraction shooter PvPvE da Bandai Namco

Il trailer riassume in poco più di due minuti la premessa narrativa e presenta i personaggi principali dell'avventura. Synduality: Echo of Ada è ambientato nel 2222, anni dopo che la Terra è stata colpita dalla piaga della pioggia velenosa chiamata "The Tears of the New Moon", che ha decimato la popolazione e dato vita a delle creature mostruose. Nel gioco vestiremo i panni del "Drifter" e avremo il compito di esplorare le lande desolate e le rovine della città di Amasia a bordo dei Cradlecoffin, dei mech da combattimento personalizzabili, per recuperare dei rari cristalli AO, una risorsa essenziale per la sopravvivenza di quel poco che resta dell'umanità.

Sindyality: Echo of Ada è un extraction shooter PvPvE, dove durante ogni match dovremo vedercela sia contro le creature xenomorfe guidate dall'IA che contro altri giocatori, che come noi hanno l'obiettivo di recuperare i cristalli AO e tornare alla base sani e salvi. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato dello scorso anno. Il gioco fa parte di un universo transmediale che include più progetti differenti. Uno di questi è Sinduality: Noir, un anime disponibile su Disney+ e ambientato nel 2242, ovvero vent'anni dopo gli eventi che verranno narrati nel gioco.