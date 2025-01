Arrowhead Game Studios svela se collaborerà al film di Helldivers: "Stavo evitando questa domanda"

Non sappiamo nemmeno che tipo di coinvolgimento avrà il team di sviluppo con il film o, per meglio dire, non lo sapevamo visto che Johan Pilestedt - director di Helldivers 2 - ha commentato la situazione.

Recentemente abbiamo scoperto che Sony sta lavorando a un film di Helldivers 2 , il videogioco sparatutto cooperativo online di Arrowhead Game Studios. Non sappiamo praticamente nulla di questo progetto e semplicemente supponiamo che riprenderà i temi del videogioco creando una storia originale, visto che l'opera per PC e PS5 non ha una vera e propria componente narrativa.

Arrowhead Game Studios collaborerà al film di Helldivers?

Tramite Twitter, Pilestedt ha risposto a un'utente che chiedeva se il team sarà coinvolto con la produzione per assicurarsi che il film sia fedele ai videogiochi. In traduzione, il director ha detto: "Ehi! Stavo evitando questa domanda. La risposta breve è sì. La risposta lunga è che vedremo. Non siamo gente di Hollywood e non sappiamo cosa ci vuole per fare un film. E quindi non abbiamo, e non dovremmo avere, l'ultima parola."

Ovviamente il ragionamento di Pilestedt non è sbagliato, di fondo. Arrowhead Game Studios non si occupa di film e le regole per realizzare un prodotto per il grande schermo non sono le stesse per realizzare un videogioco. Obbligatoriamente dovranno esserci delle modifiche, delle semplificazioni o dei contenuti originali necessari per creare una storia ispirata ai videogiochi di Helldivers ma che possa reggersi per conto proprio. Ovviamente "la fedeltà" al brand è rilevante per non deludere gli appassionati, ma la cosa più importante è che venga realizzato un film di qualità.

