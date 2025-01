I voti di Dynasty Warriors: Origins sono generalmente ottimi, con poche eccezioni

Il verdetto? Per il momento è generalmente positivo, con tanti voti che oscillano tra l'8 e il 9 , e poche voci fuori dal coro che hanno assegnato un voto sufficente o poco superiore. Mancano all'appello alcune testate internazionali, ma dubitiamo che modificheranno di molto la percezione positiva verso il gioco. Prima di passare in rassegna i voti della stampa interna, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins .

I voti della stampa internazionale

Digitally Downloaded - 100

The Nerd Stash - 95

MMORPG.com - 90

IGN - 90

PSX Brasil - 90

Noisy Pixel - 90

God is a Geek - 90

TheSixthAxis - 90

INVEN - 90

The Outerhaven Productions - 90

But Why Tho? - 85

XboxEra - 83

Gamingbible - 80

Game Rant - 80

Techradar Gaming - 80

Worth Playing - 80

Daily Mirror - 80

MonsterVine - 80

Dexerto - 80

Push Square - 80

CGMagazine - 80

Games.ch - 79

GamingTrend - 70

Gamereactor UK - 70

Screen Rant - 70

Siliconera - 70

The Jimquisition - 65

VGC - 60

VideoGamer - 60

Nel momento in cui scriviamo il gioco ha una media voti di 82 su Opencritic, mentre su Metacritic varia in base alla piattaforma: è di 80 su PS5, di 85 su PC e 78 su Xbox Series X|S.

Nella nostra recensione affermiamo che Dynasty Warriors: Origins rappresenta un passo in avanti importante per i musou, in grado di introdurre grandi miglioramenti al gameplay e la struttura di un genere che non ha mai visto grandi evoluzioni nel tempo, il tutto accompagnato da una narrativa più che discreta, una grande varietà di missioni da affrontare e livelli di difficoltà soddisfacenti anche per chi cerca una sfida. Tuttavia, ci sono anche degli aspetti che hanno convinto di meno, come ad esempio la presenza di un singolo personaggio giocabile.