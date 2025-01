Il portatile portatile ASUS ROG Zephyrus G14 con schermo a 120 Hz è in sconto al prezzo minimo su Amazon

Le caratteristiche del notebook ASUS ROG

Il computer ASUS ROG Zephyrus G14 propone uno schermo da 14 pollici WQXGA (2560x1600) a 120Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Ryzen 7 6800HS e una RAM da 16 GB, insieme a un SSD da 1 TB. La scheda grafica è una Radeon RX 6700S da 8GB. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home.

La tastiera dell'ASUS ROG Zephyrus G14

Al momento della scrittura ci sono solo sei unità a disposizione, quindi se il prodotto vi interessa è consigliabile non attendere troppo per l'acquisto. Inoltre, sono inclusi 60 giorni gratuiti di Amazon Audible, il servizio per ascoltare audiolibri e podcast esclusivi di Amazon. La promozione è però soggetta a restrizioni: ad esempio se siete già abbonati non potete utilizzare i giorni gratuiti.