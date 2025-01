Indiana Jones e l'antico Cerchio dopo un mese include ancora un bug che impedisce di finire il gioco

Secondo varie segnalazioni di giocatori da piattaforme come Reddit, il problema è legato alla missione "La perla benedetta".

Indiana Jones e l'antico Cerchio è disponibile da oltre un mese su PC e Xbox Series X | S, ma c'è ancora un problema che non è stato risolto: un bug che può bloccare l'avanzamento .

Il bug che blocca l'avanzamento in Indiana Jones e l'antico Cerchio

Secondo quanto indicato, il problema è legato al fatto che la missione di Indiana Jones e l'antico Cerchio in questione richiede al giocatore di avanzare tramite alcune scale e stretti passaggi. Il problema è che, per qualche motivo, Indiana Jones sembra aver perso la capacità di completare tali azioni. La conseguenza è che è impossibile completare la missione.

Vi è un metodo "artigianale" per superare il problema al momento ed è legato al personaggio Sunan. Alcuni giocatori affermano infatti che se si approccia Sunan nell'area del villaggio di Sukhothai e si preme il tasto di azione molte volte rapidamente, il problema della missione si risolve. Difficile dire in che modo le due cose siano collegate, ma pare che per qualcuno funzioni.

Il problema è che non tutti possono tornare indietro al villaggio e quindi sono bloccati. Il problema è stato segnalato agli sviluppatori ma non si sa se la cosa sarà risolta a breve o meno. La missione è una delle principali e quindi alcuni giocatori non possono finire il videogioco, cosa alquanto frustrante.

Vi segnaliamo infine che l'attore di Voss, il cattivo di Indiana Jones e l'antico Cerchio, è felice che lo odiate con tutto il cuore.