Dynasty Warriors: Origins è disponibile da oggi e sta già facendo grandi numeri su Steam

Koei Tecmo ha lanciato oggi Dynasty Warriors: Origins su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, titolo che apre un periodo davvero florido di nuove uscite videoludiche. Come saprete, si tratta di un musou che, pur rimanendo nel solco del genere, lo aggiorna in vari modi, in particolare dal punto di vista della spettacolarità. Detto questo, pare che stia andando davvero bene, almeno stando ai primi numeri ricavabili da Steam (su console è più complicato farsi un'idea).