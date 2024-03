Warhammer 40.000: Rogue Trader, sviluppatori stanno usando l'IA per il prossimo progetto

La novità si è appresa dopo la pubblicazione di un annuncio lavorativo per un concept artist che abbia esperienza nell'uso degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, come Midjourney e DALL-E, per creare arte concettuale. Naturalmente i giocatori non l'hanno presa bene, perché temono per la qualità del prossimo gioco della compagnia.

Stiamo parlando di uno sviluppatore noto e amato nell'ambito dei giochi di ruolo hardcore, cui dobbiamo anche Pathfinder: Kingmaker e Path of the Righteous.

Accelerazione

L'intelligenza artificiale generativa sarà usata anche per sviluppare videogiochi?

La risposta di Owlcat alle polemiche è stata molto diretta: nei giochi precedenti e già pubblicati non è stata usata l'intelligenza artificiale, compreso Warhammer 40.000: Rogue Trader, ma nei progetti attuali, ancora non annunciati, se ne sta facendo uso. Comunque sia è stata rimossa la menzione all'intelligenza artificiale dagli annunci lavorativi, per evitare fraintendimenti.

È stato inoltre spiegato che l'intelligenza artificiale sarà usata soltanto per il lavoro aggiuntivo di concettualizzazione e per accelerare alcuni processi interni. La versione finale del gioco non conterrà immagini o risorse generate dall'intelligenza artificiale. Lo stesso varrà per gli artwork definitivi. "Tutto sarà originale e disegnato da artisti professionisti," ha concluso Owlcat.

In un secondo post è stato ribadito che gli artisti umani non saranno rimpiazzati con le reti neurali e che tutta l'arte di gioco sarà realizzata da persone in carne e ossa: "usiamo le reti neurali alla ricerca di ispirazione prima di creare i concept per il nostro prossimo progetto, che attualmente è nelle prime fasi di sviluppo e non annunciato."