Helldivers 2: per il GM Joel i milioni di giocatori morti sul pianeta Mort sono 'bellissimi'

Come vi abbiamo già raccontato, lo sparatutto online Helldivers 2 ha dietro di sé un "Dungeon Master", ovvero uno sviluppatore (di nome Joel) che ha il potere di inserire alcune piccole modifiche all'interno degli equilibri di giochi, ad esempio dando rifornimenti a dei nemici o semplificando la vita ai giocatori se una certa sfida è troppo difficile. Ora, scopriamo nuovi dettagli su questo figuro sempre più famigerato, in occasione dei 10 milioni di morti dei giocatori sul pianeta Mort (che è però infine stato conquistato).

I dettagli vengono dalla community manager di Arrowhead Game Studios, Baskinator. Tramite Discord, la donna stava parlando con i giocatori anche durante il suo giorno libero. Quando gli è stato fatto notare che lavorare troppo "non è salutare", lei ha risposto:

"A volte lo è, a volte no. Uno dei motivi per cui amo parlare del Game Master Joel con tutti i presenti è che è dedito alla comunità quanto me. Amiamo questo posto e i giocatori che vi trascorrono il loro tempo. In realtà, condividerò con voi questa piccola chicca... Quando è accaduto quel che è accaduto su Mort, Joel mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva che era una 'cosa bellissima'. So che la gente fatica ad accettare l'idea che un essere umano si occupi della campagna invece di un computer insensibile, ma io preferisco un essere umano ogni giorno".