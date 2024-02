Helldivers 2: tutti i giocatori lottano in realtà contro un singolo sviluppatore di nome Joel

Arrowed Game Studios ha svelato che il "Game Master" che guida gli eventi di Helldivers 2 è una singola persona, uno sviluppatore del team il cui nome è Joel (non ci è dato sapere il cognome, pare). Il Game Master ha "molto controllo sull'esperienza di gioco". In pratica, tutti i giocatori del mondo stanno lottando contro ciò che Joel decide per loro.

"Abbiamo molti sistemi integrati nel gioco che permettono al Game Master di avere molto controllo sull'esperienza di gioco. È qualcosa che stiamo evolvendo continuamente in base a ciò che accade nel gioco", ha spiegato il director di Helldivers 2, aggiungendo che ci sono ancora caratteristiche che debutteranno nel gioco e che vogliono rimanere segrete.

Il director spiega che il Game Master può definire cose come le missioni giornaliere, dove attaccheranno i nemici e non solo. Ovviamente poi gli scontri sono totalmente in mano ai giocatori e Joel non può farvi perdere apposta o farvi vincere se non giocate bene.