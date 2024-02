Dragon's Dogma 2 è il gioco più atteso di marzo

Tutto questo quando paradossalmente l'industria continua a dimostrarsi in crisi profonda , come rivelano le numerose notizie su licenziamenti, chiusure di team e cancellazioni di progetti che dominano questi giorni. Mentre cerchiamo di tenere presente i diversi lati di questo sfaccettato scenario, andiamo dunque a vedere cosa è emerso dai sondaggi sui giochi più attesi del mese in partenza.

Si tratta probabilmente del titolo più in vista, ma il catalogo del mese riserva comunque numerose uscite di grande interesse, spaziando tra seguiti e nuove proprietà intellettuali, dimostrando ancora una volta una notevole vivacità del mercato anche in questa prima fase dell'anno.

Febbraio si chiude col botto, vista l'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth proprio sul finale, ma anche marzo si prospetta un mese veramente molto interessante, dominato da una figura in particolare che si dimostra padrona della scena, almeno dal punto di vista delle aspettative di buona parte dell'utenza videoludica. Come possiamo vedere dai risultati dei due sondaggi paralleli, Dragon's Dogma 2 è il gioco più atteso del mese di marzo 2024 , confermando il fatto che l'action RPG fantasy di Capcom è rimasto ben impresso nell'immaginario di utenti e redattori.

In terza posizione c'è The Thaumaturge , anche questo una sorta di outsider tra i tangi giochi del mese ma sicuramente presente tra i titoli più attesi di chiunque abbia avuto modo di imbattersi in questa particolare produzione e sia minimamente portato all'RPG narrativo di stampo classico, visto che sembra proprio mettere in scena una storia interessante, ben scritta e dotata di un'ottima ambientazione. Rise of the Ronin , che potenzialmente era uno dei candidati a titolo più atteso, si trova invece subito sotto al podio, in quarta posizione.

Al secondo posto, forse un po' a sorpresa, troviamo Alone in the Dark : il remake da parte di Pieces Interactive e THQ Nordic arriva non senza vari dubbi da parte dei cultori dell'originale, soprattutto per quella che sembra essere una decisa svolta action sullo stile dei remake di Resident Evil, ma il fascino di Derceto è sempre vivo presso la redazione, e la produzione sembra essere curata e di ottimo livello, dunque la curiosità è tanta.

La votazione interna alla redazione ha restituito un risultato di facilissima interpretazione, considerando il distacco accumulato su tutti gli avversari: Dragon's Dogma 2 è il gioco più atteso di marzo 2024 all'interno di Multiplayer.it, quasi all'unanimità. Il primo capitolo della serie emerse come una piacevole sorpresa e con il tempo la sua posizione si è rafforzata, grazie anche alla riscoperta avvenuta in periodi successivi a cui ha contribuito anche il lancio dell'espansione Dark Arisen, che lo ha notevolmente arricchito. Il seguito sembra mettere in scena un'evoluzione diretta del capostipite, con passi avanti visibili sul fronte tecnico e la promessa di contenuti ancora più numerosi e un mondo aperto più vivo e denso, ma mantenendo sostanzialmente le caratteristiche principali dell'originale, che si sono rivelate vincenti.

Il più atteso dai lettori

Rise of the Ronin resta uno dei titoli più interessanti del mese

Pochi dubbi anche nella lettura dei risultati del sondaggio rivolto ai lettori di Multiplayer.it: Dragon's Dogma 2 si afferma con un vantaggio schiacciante sui concorrenti come gioco più atteso di marzo 2024. È indubbio che il gameplay targato Capcom sia un elemento fondamentale su cui si basano le preferenze per l'action RPG open world in questione, ma bisogna considerare anche la particolare visione del fantasy classico tipicamente occidentale, filtrato nell'ottica nipponica, come un elemento di fascino notevole per questo titolo.

Al secondo posto troviamo Rise of the Ronin, che evidentemente è riuscito ad affermarsi in maniera più netta fra i lettori rispetto a quanto emerso all'interno della redazione, rappresentando peraltro uno dei titoli di maggior rilievo tra le esclusive PS5 di questa prima parte dell'anno. Team Ninja è una garanzia per chi apprezza gli action RPG impostati soprattutto sul combattimento tecnico, ma in questo caso c'è anche l'interesse derivato dall'ambientazione open world nel Giappone dell'800, a formare un quadro in grado di incuriosire molto.

Unicorn Overlord sprizza il classico fascino 2D targato VanillaWare

Al terzo posto troviamo un pari merito fra Alone in the Dark, che si è piazzato molto bene anche nella votazione redazionale, e Horizon Forbidden West in versione PC, che segna l'arrivo di un altro titolo PlayStation di grosso calibro su piattaforma Windows, cosa che rappresenta sempre un evento di spessore. Appena al di fuori del podio c'è un altro gradino condiviso tra due giochi, in questo caso Unicorn Overlord, interessante gioco di ruolo strategico da parte di Atlus e VanillaWare, che promette grandi cose agli appassionati del genere, e Princess Peach: Showtime! L'esclusiva Nintendo Switch dedicata interamente alla Principessa di Mario che potrebbe riservare diverse sorprese, una volta messa alla prova del controller.