Electronic Arts ha cancellato il gioco di Star Wars di Respawn e licenziato circa 670 persone

La decisione è stata presa per focalizzare gli sforzi degli studi interni sui marchi proprietari e non su quelli terzi.

I licenziamenti sono stati annunciati dal CEO Andrew Wilson, mentre la presidente Laura Miele ha condiviso un memo interno svelando quali saranno le priorità degli affari della compagnia da questo momento. È dal suo messaggio che è emersa la cancellazione del gioco di Star Wars di Respawn, uno sparatutto in prima persona ancora nelle prime fasi di sviluppo.

I licenziamenti operati da Electronic Arts sono molti di più di quelli che si pensava inizialmente e pare ammontino a 670 persone tra tutti i suoi studi, compreso DICE, per un totale del 5% della sua forza lavoro.

Non c'è pace in questo 2024 per il mondo dei videogiochi: anche Respawn Entertainment è stata colpita da licenziamenti di massam con l'editore e proprietario dello studio, Electronic Arts , che ha cancellato il gioco di Star Wars in sviluppo, già confermato nel 2022.

Live service e proprietà intellettuali

Anche Electronic Arts ha licenziato centinaia di persone

Non si sapeva moltissimo del gioco cancellato. Voci lo volevano con protagonista un mandaloriano. Anche il destino dello strategico di Star Wars di EA non è chiaro, a questo punto. La compagnia ha deciso di riorganizzarsi per focalizzarsi su grossi giochi open world, sulle grandi comunità e sui giochi live service.

Il team che stava lavorando al titolo cancellato sarebbe stato in larga parte riassegnato ad altri progetti, che includono Apex Legends, Iron Man, Black Panther e il terzo capitolo della serie Star Wars Jedi, confermato dall'editore.

Le serie sulle quali si concentrerà Electronic Arts includono EA Sports, Apex Legends, Star Wars: Jedi, Iron Man, Black Panther, Battlefield, Need for Speed, Dragon Age, Skate e The Sims.

I licenziamenti sono stati motivati solo dalla ristrutturazione della compagnia, considerando gli ultimi risultati finanziari decisamente positivi, e, sommati agli altri avvenuti in questi primi due mesi del 2024, portano il gran totale dell'anno già oltre gli 8.000 posti di lavoro persi in tutta l'industria.