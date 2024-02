The Texas Chain Saw Massacre: 1,1 milioni di copie vendute, tanti giocatori su Game Pass

Sumo Digital ha svelato i dati di vendita di The Texas Chain Saw Massacre, che in totale ha superato i 5,6 milioni di giocatori. Fortunatamente in questo caso abbiamo una distinzione tra le vendite e chi ha provato il gioco tramite l'abbonamento a Game Pass.

Tra tutte le versioni, The Texas Chain Saw Massacre ha venduto 1,1 milioni di copie. Mentre su Game Pass è stato giocato da 4,5 milioni di persone. Il dato è interessante perché mostra chiaramente come la maggior parte delle persone che hanno avuto accesso al gioco lo abbiano fatto da abbonati al servizio di Microsoft. Il dato precedente, risalente a dicembre 2023, parlava di 5 milioni di giocatori totali. In due mesi l'horror asimmettrico ispirato alla celebre serie cinematografica ha quindi guadagnato altri 600.000 giocatori.