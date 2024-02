The Texas Chain Saw Massacre, il team di sviluppo si fa da parte e passa il testimone

Lo sviluppatore Sumo Nottingham ha annunciato l'intenzione di interrompere lo sviluppo del videogioco The Texas Chain Saw Massacre. Sumo Nottingham ha dichiarato che terminerà il suo lavoro sul gioco "a breve". Il lavoro sul gioco continuerà sotto la guida di un nuovo sviluppatore, anche se Gun Interactive non ha ancora annunciato quale.

Questa notizia è stata sorprendente per una serie di motivi, tra cui il fatto che il gioco è disponibile da meno di un anno, quindi la transizione da uno sviluppatore all'altro è avvenuta in tempi rapidi (l'annuncio è di oggi, ma chiaramente il tutto doveva essere in preparazione già da almeno qualche mese).

"Questo non cambia i piani per The Texas Chain Saw Massacre in termini di supporto, contenuti o longevità", ha dichiarato Gun Interactive.

Anche se non è esattamente lo stesso scenario, non è la prima volta che Gun Interactive è coinvolta in una situazione di questo tipo. Prima di The Texas Chain Saw Massacre, Gun Interactive ha pubblicato Friday the 13th: The Game, sviluppato da IllFonic. Non molto tempo dopo l'annuncio, nel 2018, è stato svelato che il gioco non avrebbe più ricevuto nuovi contenuti, IllFonic si è però ritirata dal progetto e Black Tower Studios ha confermato che avrebbe preso in carico lo sviluppo.