Con iPhone 17 Apple rivoluzionerà gli schermi degli smartphone

La mancanza di caratteristiche accattivanti , seguendo alcuni pareri, sarebbe alla base di un possibile debutto deludente per la linea iPhone 16 rispetto alle serie precedenti, portando a una possibile diminuzione delle spedizioni per Apple fino al 15% quest'anno.

Il passaggio ai display a 120 Hz sui modelli iPhone "base" nel 2025 rappresenterebbe un salto avanti considerevole. I pannelli LTPO, noti per la loro efficienza energetica , consentono una gestione dinamica del refresh rate in base ai contenuti visualizzati, garantendo un'esperienza visiva più fluida. La capacità di ridurre la frequenza di aggiornamento a 1 Hz quando lo schermo è inattivo ottimizza l'utilizzo delle risorse, consentendo la visualizzazione di widget e notifiche anche quando il telefono è in modalità bloccato.

Attualmente, gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus utilizzano pannelli in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS) con una frequenza fissa di 60 Hz, mentre gli iPhone 15 Pro vantano pannelli più avanzati in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO). La funzionalità Always On Display presente nei modelli Pro della gamma 15, è resa possibile dalla gestione efficiente del refresh rate di ProMotion; potremmo dunque trovare entrambe le tecnologie a bordo di tutta la famiglia di iPhone 17.

Da un lato, ci sono voci che suggeriscono che Apple manterrà i pannelli LTPS per i modelli più accessibili di iPhone 17. The Elec al contrario, riporta che l'intera serie sarà dotata di display più avanzati, e quindi tutti e quattro i modelli avranno accesso a uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento .

Possibili partner

BOE è stato vociferato come partner anche per gli schermi di iPhone SE 4

Apple è chiamata a prendere decisioni cruciali per mantenere vive le spedizioni di iPhone nel 2025.

L'implementazione delle funzioni sugli schermi di iPhone 17 sembra legata alla capacità produttiva di BOE, uno dei più grandi produttori al mondo di display, ma la compagnia sembra incerta di raggiungere questo obiettivo per la lineup del 2024.

Non è chiaro se Apple stia considerando, oltre all'utilizzo di altri fornitori, come Samsung o LG nella lineup del 2025, l'eventuale aggiunta di un terzo membro che potrebbe favorire il gigante tecnologico nella contrattazione dei prezzi per le spedizioni degli schermi.

BOE appunto è stato indicato come possibile partner, considerando che il produttore cinese fornisce già pannelli LTPO OLED a clienti locali come Huawei, ma nel caso in cui questa non soddisfacesse gli standard qualitativi di Apple, si prevede che l'azienda californiana si rivolgerà altrove per consentire comunque pannelli ad alta frequenza di aggiornamento per gli iPhone 17.

BOE era precedentemente in lizza con Samsung per ottenere ordini di pannelli per iPhone SE 4, il modello a basso costo previsto per il lancio nel 2025.