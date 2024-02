Electronic Arts licenzia personale da due diversi team: due giochi stanno per essere chiusi

Electronic Arts ha svelato che sta per licenziare "un piccolo numero di dipendenti" di due team dedicai ai giochi mobile. I due studi in questione si stavano occupando di EA Sports MLB Tap Sports e F1 Mobile Racing: i due giochi non saranno più supportati.

In una dichiarazione fornita a GamesIndustry.biz, Electronic Arts ha affermato che: "Si tratta di una decisione difficile, che sappiamo avere un impatto sulle comunità appassionate che hanno giocato e apprezzato questi giochi, e non la prendiamo alla leggera".

"Estendiamo i nostri ringraziamenti e il nostro apprezzamento alla MLB, alla MLBPA, a OneTeam Partners e alla MLBPAA per la loro stretta e preziosa collaborazione", ha aggiunto la società.