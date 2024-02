Nintendo Switch 2, il rinvio al 2025 è davvero una brutta notizia

Ecco, in uno scenario così incerto il lancio di Nintendo Switch 2 avrebbe riportato ordine e rilanciato l'entusiasmo , contribuendo a far crescere nuovamente l'intera industria e ad alimentare la fiamma di una passione che non possiamo permetterci di lasciar assopire.

Da questo punto di vista, PlayStation e Xbox sembrano essere giunti alle medesime conclusioni : per quanto il concetto di esclusiva sia importante ai fini identitari, privarsi di un'ampia fetta d'utenza per mere ragioni di principio oggi come oggi non rappresenta la strategia migliore e bisogna dunque aprirsi, seppure in maniera parziale.

Lo dimostrano i tantissimi licenziamenti effettuati da diversi mesi a questa parte, dovuti per certi versi alla normalizzazione dei numeri drogati durante il periodo della pandemia, per altri a un modello che non sembra più sostenibile neppure per i suoi attori principali.

Lo ha detto, non a caso, un analista di rilievo come Mat Piscatella: Nintendo Switch 2 nel 2025 sarebbe devastante per il mercato di quest'anno , che come sappiamo sta facendo i conti con le conseguenze di una crisi sempre più evidente .

Pare che il lancio di Nintendo Switch 2 sia stato rinviato al 2025 , e se confermata si tratterebbe davvero di una brutta notizia: non solo per la casa di Kyoto, ma anche per l'industria videoludica nella sua interezza.

Sarà dunque un 2024 di mantenimento?

Nintendo Switch Up, il concept creato da Olivier Raymond

Il timore più grande è che il rinvio di Nintendo Switch 2, dovuto a quanto pare a un ritardo nello sviluppo dei giochi che avrebbero costituito la line-up di lancio della console, abbia lasciato l'azienda giapponese scoperta nei confronti di un 2024 che a questo punto potrebbe rivelarsi di puro e semplice mantenimento.

Sì, abbiamo la conferma dell'arrivo di due first party Xbox come Pentiment e Grounded, per il momento con un grosso punto interrogativo per quanto concerne il tanto vociferato Hi-Fi RUSH, nonché gli altri annunci di titoli third party fatti durante l'ultimo Nintendo Direct, ma i first party Nintendo?

Quelli potrebbero effettivamente latitare per via delle risorse impiegate ai fini di un lancio che, a quanto pare, non avverrà prima del prossimo anno. Voi come vedete questa situazione? Come si prospetta il 2024 di Nintendo Switch? Parliamone.