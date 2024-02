Paragon: The Overprime chiuderà i battenti ad aprile, ha annunciato Netmarble

Paragon: The Overprime non ha ottenuto il riscontro sperato da Netmarble, e così il publisher ha annunciato che il gioco chiuderà i battenti il 22 aprile. Si concluderà così, mestamente, il percorso in Accesso Anticipato cominciato nel dicembre del 2022.

Come forse ricorderete, The Overprime ha segnato il ritorno del MOBA di Epic Games dopo quattro anni dalla chiusura dei server, ma anche questo secondo tentativo non è andato a buon fine e il team di sviluppo ha scritto un messaggio agli utenti per comunicare il termine dei servizi.

"Vorremmo esprimere la nostra più sincera gratitudine per l'amore e il supporto che ci avete dato nell'ultimo anno e tre mesi, a partire dall'Early Access dell'8 dicembre 2022", ha scritto Netmarble. "Tuttavia, oggi ci presentiamo a voi con una spiacevole notizia."

"Sin dall'Accesso Anticipato, Paragon: The Overprime è stato un lavoro in corso, in quanto abbiamo continuato a esplorare, sperimentare e pensare a diversi modi per soddisfare le aspettative dei nostri Guerrieri."

"Dopo un'attenta valutazione, abbiamo però concluso che non saremo in grado di fornire un'esperienza stabile e soddisfacente per il futuro. Per questo motivo, abbiamo deciso di terminare il servizio lunedì 22 aprile 2024."

"Siamo profondamente dispiaciuti per questa inaspettata e sfortunata interruzione. Teniamo molto all'incoraggiamento e al sostegno che ci avete fornito finora, nonostante le nostre mancanze."