Paragon: The Overprime, risorge il MOBA di Epic Games dopo 4 anni dalla chiusura dei server

Paragon, il MOBA di Epic Games in stile sparatutto in terza persona, dopo quattro anni dalla chiusura dei server è pronto a risorgere grazie al team coreano Netmarble sotto forma di free-to-play e con il titolo "Paragon: Overprime". Il gioco entrerà presto nella fase di Accesso Anticipato.

"Paragon: The Overprime è un MOBA d'azione gratuito in stile sparatutto in terza persona. Scegli uno dei tanti potenti eroi a disposizione, ognuno dotato di abilità uniche, e collabora con i tuoi compagni di squadra per conquistare il campo di battaglia di Prime", recita la descrizione ufficiale del gioco, mentre di seguito trovate un trailer ufficiale.

Paragon: The Overprime è attualmente nella fase finale dei test e diventerà disponibile in early access presto, stando a quanto comunicato da Netmarble, anche se al momento non c'è ancora una data precisa.

Il Paragon originale era un MOBA pubblicato nel marzo del 2016 su PC e PS4 in forma di beta. Non è mai arrivata la versione completa, purtroppo, dato che Epic Games il 26 aprile del 2018 ha chiuso definitivamente i server del gioco. La motivazione ufficiale è che la compagnia riteneva non ci fosse "un percorso chiaro per far crescere Paragon e renderlo un MOBA in grado di attrarre sufficienti giocatori per essere sostenibile". Tuttavia molti credono che Epic Games abbia semplicemente preferito dirottare il personale e le risorse utilizzate per Paragon per supportare Fortnite, che all'epoca aveva iniziato a conquistare il mercato videoludico.

Dopo la chiusura dei server, quasi tutti gli asset di Paragon sono stati resi gratuiti da Epic Games per qualsiasi sviluppatore e quindi sono stati successivamente utilizzati per la realizzazione di altri giochi.

La notizia era passata in sordina, ma a ottobre Epic Games ha concesso a Netmarble di usare tutti gli asset per la realizzazione di Paragon: Overprime, nonché il trademark dell'IP stessa. Attualmente il gioco è in sviluppo per PC e sarà disponibile su Epic Games Store e Steam. La speranza ovviamente è che questa volta il gioco ottenga un successo maggiore.

Rimanendo in tema di Epic Games, da ieri sono disponibili sullo store della compagnia i giochi gratis del 27 ottobre 2022. Inoltre sono stati annunciati quelli in arrivo il 3 novembre.