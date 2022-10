Chainsaw Man: il doppio cosplay di Makima e Power di felvelial e likeassassins è stupendo

L'anime di Chainsaw Man era uno dei più attesi del 2022 e per il momento i primi episodi dell'adattamento di Studio MAPPA non hanno davvero deluso le aspettative. Il successo su Crunchyroll si riflette ovviamente anche nel panorama dei cosplayer, come dimostra questo stupendo doppio cosplay di Makima e Power, interpretate rispettivamente da felvelial e likeassassssin.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto si tratta di un lavoro senza dubbio molto ispirato, oltre che molto fedele ai personaggi di Chainsaw Man per quanto riguarda, costumi, acconciatura e trucco. In questo cosplay Makima siede sopra a Power mentre la tiene al guinzaglio con una catena, mentre sullo sfondo una luce al neon forma una sorta di aureola. Un'immagine forte, che rappresenta benissimo il fascino e le doti da manipolatrice di questo personaggio.

