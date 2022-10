Cyberpunk: Edgerunners, il cosplay di Lucy di Hiko fa desiderare la Stagione 2

Cyberpunk: Edgerunners sta ottenendo su Netflix un successo incredibile, sia grazie ai fan di Cyberpunk 2077 che gli appassionati di animazione giapponese in generale, che si stanno avvicinando così per la prima volta al GDR di CD Projekt RED. Ovviamente il fenomeno Edgerunners non lascia indifferente neanche il panorama dei cosplayer, come dimostra lo splendido cosplay di Lucy realizzato dalla modella Hiko.

Come possiamo vedere il cosplay realizzato da Hiko è davvero molto curato e fedele al personaggio di Lucy di Cyberpunk: Edgerunners. Non solo il costume è praticamente identico a quello visto dall'anime, ma pose, scenografia e giochi di luce e ombre danno quel tocco di carattere in più agli scatti nella galleria qui sotto che non guasta mai. Il tutto fa desiderare di vedere una nuova stagione dell'anime di Netflix, ma a quanto pare CD Projekt non ha nessun piano per una Stagione 2 al momento.

Se siete interessati ad altri cosplay basati su anime e manga, vi suggeriamo quello di Tsunade da Naruto di pamdroid18 e quello di Momo Yaoyorozu da My Hero Academia di kawaiibesu. Cambiando completamente genere, date uno sguardo anche al cosplay di Nilou da Genshin Impact realizzato da KisaragiAsh e il quello di Adda la Bianca di The Witcher firmato Lada Lyumous.

Diteci, che impressione vi ha fatto il cosplay di Lucy realizzato da Hiko? Pensate che sia fedele al personaggio di Cyberpunk: Edgerunners? Fatecelo sapere nei commenti.