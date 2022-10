Somerville: data d'uscita annunciata per l'attesa avventura distopica su Xbox Game Pass

Somerville ha finalmente una data d'uscita: annunciata all'improvviso attraverso un breve teaser trailer, la data di arrivo del gioco è il 15 novembre 2022 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, con uscita al day one su Xbox Game Pass.

Si tratta di una data decisamente vicina, in maniera anche inaspettata considerando che del gioco si è visto ancora relativamente poco e le comunicazioni sono state sempre molto nebulose e frammentarie. Dopo un periodo di sviluppo davvero molto lungo, il team Jumpship aveva riferito la volontà di far uscire il titolo entro la fine del 2022, ma viste le scarse informazioni si cominciava a temere un possibile posticipo.



Evidentemente non c'è questo rischio: Somerville arriverà su PC e Xbox il 15 novembre 2022, peraltro lo stesso giorno di lancio anche di Pentiment, dunque sarà da segnare con un cerchio rosso sul calendario per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Somerville è un action adventure che si presenta simile, per stile e atmosfere, ai titoli PlayDead come Limbo e Inside, non per nulla proveniente dallo stesso autore di quest'ultimo: Dino Patti, che è stato co-fondatore del suddetto team.

Il gioco racconta la storia di una famiglia in un mondo distopico che ha subito una massiccia invasione aliena. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Somerville in cui abbiamo condensato tutte le informazioni ricevute fino a quel momento, oltre a considerazioni e speculazioni sui contenuti del gioco, che si presenta come uno degli indie più interessanti di questo periodo e non solo.