PS5: PlayStation London Studio svela un gioco co-op ambientato in una Londra fantasy

Tramite un articolo pubblicato sulle pagine di GamesIndustry.biz il team di PlayStation London Studio oggi ha svelato di essere al lavoro su un gioco, ancora sprovvisto di titolo, in esclusiva PS5 con combattimenti multiplayer co-op e ambientato in una versione fantasy di Londra.

Dall'articolo, che include una lunga intervista con alcuni membri chiave dello studio e un artwork ufficiale, apprendiamo che il gioco sarà un live service, dunque verrà supportato dopo il lancio con iniezioni costanti di nuovi contenuti, e che è sviluppato con l'ausilio del Soho Engine, il motore grafico proprietario dello studio.

A tal proposito il co-studio head Stuart Whyte, ha dichiarato che l'engine è stato costruito per adattarsi alle caratteristiche della nuova IP di PlayStation London Studio e che sfrutterà appieno il potenziale per PS5, nonostante parte dei tool provenga dai passati progetti per VR.

"Il nostro Soho Engine, il nostro motore di gioco interno, è al centro di ciò che stiamo realizzando", afferma Whyte. "Questo è un motore creato da zero per questa generazione di hardware e per le esigenze del gioco che siamo realizzando. È progettato per sfruttare appieno PS5. Ma è giusto dire che parte dei tool che stiamo utilizzando risale alla tecnologia di VR Worlds e Blood & Truth che avevamo su PS4. Perché in fin dei conti i giochi VR devono avere dei motori super efficienti."

Il primo artwork ufficiale della nuova esclusiva PS5 di PlayStation London Studio

La co-studio head Tara Saunders invece ha aggiunto che si tratta del progetto più ambizioso di sempre dei London Studio e che il mondo di gioco è stato costruito per mescolare elementi magici e fantasy con il mondo reale, da qui l'idea di una Londra Fantasy.

"È il nostro gioco più ambizioso fino ora", ha detto Saunders. "Prenderemo tutto il nostro DNA portato per l'innovazione e lo utilizzeremo per questo gioco di combattimento cooperativo online".

"Nella nostra concept art (l'immagine qui sopra, ndr) puoi vedere uno scorcio di una Londra fantasy moderna. Il nostro tema generale riguarda il mescolare elementi fantastici e magici con mondi familiari, e nessuno ha più familiarità con Londra di noi."

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla misteriosa IP fantasy multiplayer di PlayStation London Studio. Non in via ufficiale almeno. Come forse ricorderete, a maggio lo studio aveva pubblicato un annuncio di lavoro in cui abbiamo appreso che il gioco offrirà una storia che continuerà ad evolversi di update in update dopo il lancio.