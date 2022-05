PlayStation London Studio su un gioco PS5 online: nuovi dettagli da un annuncio di lavoro

Gli utenti di ResetEra hanno avvistato un annuncio di lavoro di PlayStation London Studio, grazie al quale emergono nuovi dettagli sul gioco online in esclusiva PS5 a cui sta lavorando, uno dei quali è che potrebbe essere ambientato in un mondo fantasy e basato sulla magia.

Il fatto che lo studio britannico di Sony stia lavorando a una nuova IP multiplayer non è di certo una novità, dato che l'informazione è già nota da mesi, sempre grazie agli annunci lavorativi pubblicati nei mesi scorsi. Oggi si aggiunge dunque un altro tassello al mosaico, grazie alla posizione aperta come Narrative Design Lead.

PlayStation London Studio

Tra i requisiti e le esperienze richieste ai candidati troviamo la "passione per la creazione di giochi basati sulla magia in cui del gameplay grandioso è supportato da un affascinante mondo fantasy", suggerendo dunque che il setting della nuova IP sia proprio di questo genere.

Dallo stesso annuncio inoltre viene confermato la natura live service del gioco e che l'obiettivo è quello di aggiornarlo con nuovi contenuti per anni dopo la pubblicazione. Nello specifico apprendiamo che le mansioni del candidato alla posizione di Narrative Design Lead saranno:

Creazione di una campagna iniziale per presentare il mondo e i personaggi, poi una campagna in evoluzione per sviluppare la narrazione e introdurre nuovi contenuti.

Obiettivi e ritmi della storia per missioni secondarie e missioni.

Sviluppo di un retroscena intrigante e di una lore del mondo che faccia da base per una storia in evoluzione per anni.

Un'eccellente comprensione dei sistemi narrativi non lineari e di come fornire la storia in un gioco in corso o GaaS.

Per il momento la nuova IP online per PS5 di PlayStation London Studios sembrerebbe ancora in una fase embrionale dello sviluppo e quindi potrebbe non essere ancora pronto per un reveal in pompa magna in tempi brevi, ma mai dire mai.