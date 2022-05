Tiny Tina's Wonderlands: Update 1.0.3.0a disponibile con supporto al VRR su PS5

Gearbox ha pubblicato l'Update 1.0.3.0a di Tiny Tina's Wonderlands per PC e console. L'aggiornamento di questa settimana è piuttosto corposo di quanto a fix e modifiche delle classi, ma la novità sicuramente più interessante è l'aggiunta del supporto al VRR (Variable Refresh Rate) per PS5.

Per chi non lo sapesse, il VRR o "frequenza di aggiornamento variabile" è una funzione che permette di sincronizzare dinamicamente la velocità di aggiornamento (refresh rate) dello schermo con l'uscita grafica di PS5. Il vantaggio che ne deriva è la riduzione o l'eliminazione degli artefatti visivi, come screen tearing e problemi di frame pacing, nonché un'esperienza di gioco più fluida, immagini più nitide e un inpunt lag minore. Si tratta insomma di un'aggiunta molto gradita specialmente per un gioco frenetico come Tiny Tina's Wonderlands. Per maggiori dettagli date uno sguardo alla nostra mini-guida su come attivare il VRR su PS5.

Tiny Tina's Wonderlands

L'Update 1.0.3.0a di Tiny Tina's Wonderlands inoltre integra il supporto per il secondo DLC del Season Pass, Scommessa Ghiotta, disponibile da oggi. Tra le altre novità principali, troviamo l'aggiunta di distributori economici speciali nella stanza dei bottini al termine della Camera del Caos, che elargiscono un oggetto Leggendario a settimana. Inoltre ora i distributori standard permetteranno di ricevere equipaggiamento più frequentemente.

Per il resto sono state risolti svariati bug, glitch e problemi più o meno conosciuti e apportate modifiche al bilanciamento di alcune classi. A questo link potrete leggere le note dell'update in italiano al gran completo.