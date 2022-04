PS5: come attivare il VRR (Variable Refresh Rate) sulla console Sony

Dopo una lunga attesa il VRR (Variable Refresh Rate) ora è disponibile anche su PS5. Si tratta di una funzione richiesta a gran voce dai giocatori è che offre un gameplay più fluido e con un numero minore di artefatti grafici con i TV e i monitor supportati. Di seguito vi spiegheremo come attivarlo sulle vostre PS5.

Il VRR o "frequenza di aggiornamento variabile" è una funzione che permette di sincronizzare dinamicamente la velocità di aggiornamento (refresh rate) dello schermo con l'uscita grafica di PS5. Il vantaggio che ne deriva è la riduzione o l'eliminazione degli artefatti visivi, come screen tearing e problemi di frame pacing, nonché un'esperienza di gioco più fluida, immagini più nitide e un inpunt lag minore.

Per attivare il VRR su PS5 sono necessari alcuni requisiti. Per prima cosa questa funzione è disponibile solo usando un cavo HDMI 2.1 per collegare la console allo schermo, già incluso nella confezione di PS5.

Un altro requisito fondamentale è che il vostro TV o monitor supporti il VRR. Se non siete sicuri vi consigliamo dunque di accertarvi delle specifiche del vostro display. In questa notizia abbiamo segnalato una lista di TV e monitor compatibili con il VRR su PS5.

PS5

Se avete rispettato i requisiti qui sopra e installato la versione più recente del firmware di PS5, il VRR dovrebbe attivarsi automaticamente. Ecco la lista dei giochi PS5 compatibili con il VRR, che nel tempo si espanderà mano a mano che gli sviluppatori integreranno il supporto nei loro titoli.

Volendo è possibile forzare l'attivazione del VRR anche per i giochi non supportati. Per farlo dovrete accedere alle impostazioni di PS5, selezionare "Schermo e video" e successivamente "Uscita video". Qui è presente la voce "VRR", impostata su "Automatico" di default. Sotto troverete la spunta per attivare il VRR anche per i giochi non supportati. Tenete presente tuttavia che in questo modo potrebbero presentarsi problemi visivi e non solo con alcuni titoli. Se ciò dovesse accadere vi consigliamo di disattivare questa opzione.