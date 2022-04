Final Fantasy 14: il director sta già lavorando alla prossima espansione

Siamo ancora agli inizi del ciclo vitale di Final Fantasy 14: Endwalker, ma il director Naoki Yoshida, per gli amici Yoshi P., sta già iniziando a lavorare ai contenuti della prossima espansione, stando alle dichiarazioni rilasciate in un'intervista con NME.

Con la prossima espansione prevista per il 2024, siamo fondamentalmente a un quarto del ciclo vitale delle patch 6.X di Endwalker. Eppure Yoshi P. afferma che la scaletta per tutti i futuri aggiornamenti è stata già decisa e il plot completato a grandi linee, con il director che ora ha iniziato a concentrarsi sui contenuti in arrivo con la versione 7.0, ovvero con la prossima espansione.

Final Fantasy 14: Endwalker, un artwork ufficiale

"Il plot per il main scenario per la Patch 6.X è stato già completato e abbiamo già deciso la sua conclusione", afferma Yoshida. "Attualmente sono in corso dei lavori relativi alla sceneggiatura per diverse patch e lavori sulla trama dettagliata. Infatti, per quanto mi riguarda sto già pensando alla versione 7.0."

Giusto pochi giorni fa Square Enix ha pubblicato la Patch 6.1 di Final Fantasy 14: Endwalker, che apre le porte al nuovo ciclo narrativo che ci accompagnerà per i prossimi anni dell'MMO e include tantissimi contenuti, nonché un revamp sostanzioso del PvP. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere il nostro speciale sull'aggiornamento 6.1 di Final Fantasy 14.