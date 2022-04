Nintendo Switch Sports ricorda di non distruggere i TV e non picchiare gli altri giocatori

Nintendo Switch Sports è quasi tra noi e Nintendo Japan ha condiviso una serie di regole per assicurarsi di non distruggere i propri TV e di non picchiare gli altri giocatori, perlomeno non involontariamente.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, tradotto dal giapponese all'inglese da nintendolife.com, la compagnia nipponica ha proposto una serie di raccomandazione per chi ha intenzione di giocare a Nintendo Switch Sports. Viene detto che "per la vostra sicurezza, per favore accompagnate il bambino quando gioca con Nintendo Switch Sports. State attenti a non colpire i bambini mentre giocate tra di voi e di non picchiare il Joy-Con contro il televisore."

"Inoltre, quando giocate a Nintendo Switch Sports, attaccate la cinghia del Joy-Con e bloccatela, stringendo in modo tale da non farla scivolare fuori dal polso, e tenete il controller stretto tra le mani".

Siete quindi stati avvertiti. Se uscirete con un occhio nero e una televisione in meno dalla vostra sessione di Nintendo Switch Sports, potrete solo criticare voi stessi.

In attesa dell'uscita del gioco, potete leggere la nostra recensione (in corso d'opera, in attesa dell'online) di Nintendo Switch Sports.