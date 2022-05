DC Justice League annunciato con un teaser trailer per PC e console

Outright Games ha annunciato DC Justice League (titolo provvisorio), un action adventure con protagonisti gli eroi DC Comics e pensato per bambini e famiglie in arrivo su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il reveal è stato accompagnato da un breve teaser trailer che potrete visualizzare qui sopra.

Il filmato in realtà non offre particolari dettagli sul gioco e si limita a presentare delle versioni simil "Funko Pop" degli eroi della Justice League, ovvero Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Lanterna Verde, Flash e Cyborg. Allo stesso modo non è stato annunciato un periodo di uscita preciso e il titolo stesso per il momento è provvisorio, segno che probabilmente si tratta di un progetto ancora in pieno sviluppo.

Ufficialmente viene descritto come un action adventure da 1-2 giocatori, in cui vestiremo i panni dei "membri più iconici della Justice League" e affronteremo i "villain più forti dell'universo DC". Inoltre, apprendiamo che il titolo punta a un pubblico di giocatori sui 10 anni e che non presenterà nessuna forma di microtransazione in-game.

Magari non è il gioco che si aspettavano i fan di lunga data dell'universo DC, ma c'è da dire che Outright Games è una casa che in passato ha pubblicato titoli su licenza per famiglie alquanto validi, tra cui La mia amica Peppa Pig (qui la nostra recensione), Dragons: Dawn of New Riders e Trasformers Battlegrounds.