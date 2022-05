PlayStation Network: $14 miliardi di ricavi con oltre 100 milioni di account nell'ultimo anno

Kenichiro Yoshida, chairman, presidente e CEO di Sony, durante l'ultimo briefing per discutere le strategie commerciali future della compagnia ha svelato dei dati piuttosto interessanti relativi a PlayStation Network, ovvero l'infrastruttura al centro dei servizi digitali di PS5 e PS4. Nello specifico, il PSN ha generato vendite per 14 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale attraverso 100 milioni di utenti mensili attivi.

Yoshida afferma che il PlayStation Network è il servizio DTC (direct to consumer) più grande della compagnia, ricoprendo un ruolo importante nel business videoludico di Sony. Una delle slide presentate per l'occasione dimostra inoltre la crescita costante registrata dal PSN nel corso degli anni, dato che in confronto nel 2017 il servizio aveva generato "solo" 6,24 miliardi di dollari di ricavi.

PlayStation Network

Nell'ambito delle strategie future, nel report pubblicato da Sony apprendiamo che la compagnia mira di potenziare ulteriormente il PlayStation Netwrok con il lancio dei tier Extra e Premium del PlayStation Plus e di stringere accordi per integrare un numero maggiori di contenuti. Ad esempio una delle slide mostra gli attuali servizi video disponibili su PS5 e PS4, come Prime Video, Netflix, Hulu e Apple TV. In generale la compagnia intende potenziare tutti i suoi servizi DTC e in particolare quelli in ambito gaming.

Sempre nello stesso briefing, Yoshida ha spiegato che l'acquisizione di Bungie mira a far diventare PlayStation più "multipiattaforma".